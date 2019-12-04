В Чернигове правозащитники требовали отставки главы полиции области

Новости Украины:Активисты и правозащитники требуют отставки Эдуарда Алехина потому, что он якобы тормозит расследование убийства Дениса Чаленко.

Черниговские активисты, пострадавшие в уголовных процессах и правозащитники выступают за отставку начальника областной полиции Эдуарда Алехина. Об этом они заявили на пресс-конференции.

Так, отец убитого в Прилуках подростка Дениса Чаленко Виктор Чаленко заявил, что столкнулся с саботажем, равнодушием и хамством со стороны руководителя Черниговской полиции и его подчиненных.

"Черниговская полиция во главе с Алехиным ничего не делает. Только обливает грязью моего сына. Алехин нас оскорблял, что мы - алкоголики, что наш ребенок - наркоман и гулял в наркотическом опьянении по путям. Я хочу добиться, чтобы их уволили. Сегодня же расследуем фактически только мы - родственники. Даже следователь из Киева, у меня такое впечатление, что затягивает следствие, чтобы мы успокоились, но мы не будем успокаиваться. Я и в дальнейшем буду добиваться, чтобы это дело расследовали", - сказал Виктор Чаленко.

Также он обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову: "Вы - министр внутренних дел. Вы обязаны навести порядок в полиции. Я понимаю, что вам многое недоговаривают, фильтруют информацию, но вы все понимаете. Наведите порядок в области с Алехиным".

В свою очередь, адвокат Чаленко Владимир Билык сообщил, что на приеме у заместителя руководителя Нацполиции Украины Максима Цуцкиридзе он в присутствии родителей погибшего объявил приказ о привлечении к ответственности всех сотрудников полиции, причастных к служебной халатности при расследовании этого преступления. "Но, к сожалению, большинство из причастных так и не были привлечены к ответственности, не были уволены", - отметил Билык.

В свою очередь, адвокат и общественный активист Сергей Нестеренко заявил, что в Чернигове под руководством Алехина полиция работает так, что пострадавшим "вообще невозможно защитить свои права, поскольку полиция абсолютно бездействует". "На примере одного из дел, где я защищаю интересы потерпевшего предпринимателя Александра Шевеля, имущество которого было похищено еще в 2012 году из-за незаконного решения суда. Решение суда в дальнейшем было признано незаконным, но это имущество уже распродали на то время. Досудебное расследование продолжается и по сей день. Начальник черниговской полиции вмешался в работу следователя и начал тормозить расследование по данному делу. Мы добились передачи следствия в Киев, но в последнее время есть основания утверждать, что Алехин пытается оказать давление на следователей из Киева, чтобы затормозить следствие", - сказал Нестеренко.

Также он отметил, что в области сложилась такая ситуация, что пострадавшим в большинстве случаев приходится через суд заставлять полицию регистрировать в Едином реестре досудебных расследований преступления, поскольку полиция под разными предлогами отказывается это делать добровольно. "Фиктивно создают показатели о низкой преступность. Даже если есть похищение людей, покушение на убийство, все это вносится совсем по-другому: рейдерский захват - как самоуправство, похищение человека - как обращение граждан регистрируют", - заявил Нестеренко.