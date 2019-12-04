Убийство сына депутата Соболева: киллера арестовали

Новости Украины:Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве сына Соболева

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

"2 месяца содержания под стражей без права на залог!", - написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на странице в Фейсбуке.

Максимец отметила, что суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых исполнителей, который непосредственно произвел выстрел.

В прокуратуре также сообщили, что заседание проходило в закрытом режиме, в зал были допущены только стороны.

По словам Максимец, судебное заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому начнется в течение часа.

Ранее в СМИ называли имя стрелявшего - Андрей Лаврега.

Как сообщалось ранее, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от "БПП Солидарность", владелец ресторана "Марио" Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

Полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.

Правоохранители рассматривают в качестве основных версий совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева.

Позже экс-командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным "Червень" заявил, что оба подозреваемых - Андрей Лаврега и Алексей Семенов - воевали вместе с ним на Донбассе, однако "Правый сектор" опровергл информацию о причастности Лавреги, Семенова и самого Гергерта к движению.

2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным после убийства трехлетнего ребенка на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской.

"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщает пресс-служба полиции.