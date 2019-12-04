Скачать
Среда, 04.12.2019
Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году
Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году
В центре Одессе масштабный пожар: проводится эвакуация, есть пострадавшие
В центре Одессе масштабный пожар: проводится эвакуация, есть пострадавшие
Мягкий путь на вершину или как лучшая дзюдоистка мира покорила Говерлу (Фото)
Мягкий путь на вершину или как лучшая дзюдоистка мира покорила Говерлу (Фото)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря

Убийство сына депутата Соболева: киллера арестовали

Убийство сына депутата Соболева: киллера арестовали
13:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве сына Соболева

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

"2 месяца содержания под стражей без права на залог!", - написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на странице в Фейсбуке.

Максимец отметила, что суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых исполнителей, который непосредственно произвел выстрел.

В прокуратуре также сообщили, что заседание проходило в закрытом режиме, в зал были допущены только стороны.

По словам Максимец, судебное заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому начнется в течение часа.

Ранее в СМИ называли имя стрелявшего - Андрей Лаврега.

Как сообщалось ранее, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от "БПП Солидарность", владелец ресторана "Марио" Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

Полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.

Правоохранители рассматривают в качестве основных версий совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева.

Позже экс-командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным "Червень" заявил, что оба подозреваемых - Андрей Лаврега и Алексей Семенов - воевали вместе с ним на Донбассе, однако "Правый сектор" опровергл информацию о причастности Лавреги, Семенова и самого Гергерта к движению.

Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану

2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным после убийства трехлетнего ребенка на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской.

"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщает пресс-служба полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Суд, Убийство, Вячеслав Соболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
02 В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
03 Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)
04 Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР
05 В Украине произошло землетрясение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
Правительство отменило льготу для госслужащих
Правительство отменило льготу для госслужащих
В Украине произошло землетрясение
В Украине произошло землетрясение
Samsung Galaxy Fold &quot;приехал&quot; в Украину (Фото)
Samsung Galaxy Fold "приехал" в Украину (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь