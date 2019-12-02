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Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану

Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
17:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция предоставила депутату Соболеву охрану.

Депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву предоставлена полицейская охрана.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге.

"Очевидно, что было убийство ребенка, поэтому возбуждено производство по ч. 2 ст. 115. Возможные исполнители задержаны, следователи будут работать и, возможно, в дальнейшем квалификация будет изменена. Одной из версий является то, что причиной рокового выстрела стала финансово-экономическая деятельность отца погибшего ребенка", - сказал Крищенко.

В свою очередь, начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что пока следствие рассматривает три версии этого преступления: семейно-бытовая, финансово-хозяйственная деятельность потерпевшего - отца убитого ребенка и бывшая финансово-хозяйственная его деятельность.

Кроме того, Клименко отметил, что исполнители убийства - это молодые люди, 18-19 лет. Один из них уроженец запада страны, другой из центральных областей. Они раньше не проживали в Киеве. Однако сняли квартиру в доме, из которого вчера совершили смертельный выстрел.

Также он добавил, что выстрел был произведен из карабина 7,62 мм.

Крищенко отметил, что отец мальчика в данном производстве фигурирует пока как свидетель. Ему предоставлена полицейская охрана.

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Также во время пресс-конференции руководители НПУ сообщили, что в момент убийства в автомобиле также находились жена Соболева и еще одна женщина.

Кроме того, Крищенко рассказал, что, благодаря задержанным гражданам из автомобиля "Hyundai", которые, как оказалось, были не причастны к этому преступлению, удалось оперативно провести следственный эксперимент с участием этого авто и выяснить, что стреляли не из автомобиля, а с другого места, и таким образом найти настоящее место, откуда был произведен выстрел.

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Как сообщалось ранее, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от "БПП Солидарность", владелец ресторана "Марио" Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.

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Киев, Андрей Крищенко, Нацполиция, Вячеслав Соболев, Игорь Клименко.
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