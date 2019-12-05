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Мог быть поджог: полиция назвала основные версии пожара в Одесском колледже

Мог быть поджог: полиция назвала основные версии пожара в Одесском колледже
11:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В полиции не исключаю возможности того, что кто-то умышленно совершил поджог, однако есть еще одна версия.

В Одессе полиция рассматривает две версии возгорания в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в числе которых умышленный поджог.

Об этом сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.

"Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог", - сказал Бех.

Он отметил, что в здании расположено 19 различных учреждений, организаций, в том числе Институт морской биологии НАН Украины.

Зеленский требует выяснить все обстоятельства пожара в Одессе

По его словам, возгорание началось на 3 этаже колледжа, в кабинете №9.

В ходе следственных действий уже допрошено более 40 человек.

В настоящее время неизвестна судьба 14 человек, в числе которых несколько студентов, сотрудники колледжа и Института морской биологии – его директор Борис Александров и секретарь Галина Иванович.

Как отметил Бех, несколько пропавших во время пожара звонили родственникам и, прощаясь, говорили, что задыхаются в дыму.

Как сообщалось ранее, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Улицы перекрыты, завалы разбирают: что происходит на месте пожара в Одессе

В тот же день пожар был локализован, однако по состоянию на утро 5 декабря не ликвидирован.

По информации президента Владимира Зеленского, в результате пожара погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести (среди них – 5 студентов), еще 27 человек находятся в больницах.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

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Одесса, Нацполиция, НАН Украина, Пожар в колледже.
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