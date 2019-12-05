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Снег и гололед: что происходит на дорогах Украины

Снег и гололед: что происходит на дорогах Украины
11:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Укравтодоре сообщили, что на дорогах в трех областях страны наблюдается снег и гололед.

В четверг, 5 ноября, погода в Украине вызовет гололедицу на автодорогах Ровенской области. Об этом сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

Как сообщается, на большинстве автодорог страны покрытие сухое, а в Ивано-Франковской и Луганской областях местами наблюдается заснеженность. Гололедица возможна местами на дорогах Ровенской области.

Кроме того, на дорогах выполняют работы по противодействию гололеду, а именно обрабатывают противогололедными материалами. На данный момент обеспечен проезд всеми дорогами Украины, пробок не фиксируют.

"Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 173 единицы техники и 223 рабочих", - добавили в ведомстве.

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Напомним, в ближайшие сутки, 5 декабря, в поле повышенного атмосферного давления в Украине сохранится прохладная и в основном сухая погода, лишь на востоке и северо-востоке кое-где будет пролетать снег, сообщает Укргидрометцентр. Осадков на большей части страны не ожидается, лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° морозу, в Карпатах до 12° мороза, в северных, Волынской, Ровенской областях 0-5°мороза; днем в Украине 0-5° тепла, в восточных областях 1-3° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

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Дороги, Укравтодор, Снег, Гололед.
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