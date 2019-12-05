Ночью мороз, днем - оттепель: в Украине будет солнечно и сухо

В ближайшие сутки, 5 декабря, в поле повышенного атмосферного давления в Украине сохранится прохладная и в основном сухая погода, лишь на востоке и северо-востоке кое-где будет пролетать снег, сообщает Укргидрометцентр. Осадков на большей части страны не ожидается, лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° морозу, в Карпатах до 12° мороза, в северных, Волынской, Ровенской областях 0-5°мороза; днем в Украине 0-5° тепла, в восточных областях 1-3° мороза.
В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 декабря самая высокая температура днем была 14,7° в 2008г., самая низкая ночью -19,3° в 1902г.
Прогноз погоды на 5 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:
6 декабря в Украине без существенных осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 0-6° мороза, днём 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем около 0°.
Прогноз погоды на 6 декабря, фото: meteo.gov.ua
7 декабря в Украине без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза (в Карпатах 8-13°), в южной части около 0°; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10°.
На Киевщине 7 декабря без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.
Прогноз погоды на 7 декабря, фото: meteo.gov.ua
8-9 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем, только ночью 8 декабря без осадков. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла, 8 декабря на юге страны 3-9°. В Карпатах снег, температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.
На Киевщине 8-9 декабря небольшой снег с дождем, только ночью 8 декабря без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 8 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 9 декабря, фото: meteo.gov.ua
Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2020 в Украине из-за появления новых данных. Как сообщается, украинцы встретят год Крысы с несильным морозами и снегом. Об этом заявил в своем прогнозе на зиму народный синоптик Леонид Горбань. При этом позже появились другие прогнозы, согласно которым в Украине 31 декабря ожидается "плюсовая" температура.
Как сообщал Леонид Горбань, 2020-й год украинцы встретят с незначительными морозами.
"После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13... -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом", - рассказал синоптик в недавнем прогнозе.