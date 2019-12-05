Ночью мороз, днем - оттепель: в Украине будет солнечно и сухо

Новости Украины:Небольшой снег ожидается в четверг в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В ближайшие сутки, 5 декабря, в поле повышенного атмосферного давления в Украине сохранится прохладная и в основном сухая погода, лишь на востоке и северо-востоке кое-где будет пролетать снег, сообщает Укргидрометцентр. Осадков на большей части страны не ожидается, лишь в восточных, ночью также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° морозу, в Карпатах до 12° мороза, в северных, Волынской, Ровенской областях 0-5°мороза; днем в Украине 0-5° тепла, в восточных областях 1-3° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 декабря самая высокая температура днем была 14,7° в 2008г., самая низкая ночью -19,3° в 1902г.

Прогноз погоды на 5 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – -+3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы- + 2... + 4

Полтава – +2...+4

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – +2...+4

6 декабря в Украине без существенных осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0-6° мороза, днём 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 6 декабря, фото: meteo.gov.ua

7 декабря в Украине без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза (в Карпатах 8-13°), в южной части около 0°; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 10°.

На Киевщине 7 декабря без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 7 декабря, фото: meteo.gov.ua

8-9 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем, только ночью 8 декабря без осадков. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла, 8 декабря на юге страны 3-9°. В Карпатах снег, температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

На Киевщине 8-9 декабря небольшой снег с дождем, только ночью 8 декабря без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 8 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2020 в Украине из-за появления новых данных. Как сообщается, украинцы встретят год Крысы с несильным морозами и снегом. Об этом заявил в своем прогнозе на зиму народный синоптик Леонид Горбань. При этом позже появились другие прогнозы, согласно которым в Украине 31 декабря ожидается "плюсовая" температура.

Как сообщал Леонид Горбань, 2020-й год украинцы встретят с незначительными морозами.

"После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13... -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом", - рассказал синоптик в недавнем прогнозе.