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Приговор Сейтосманову: в МИД говорят о "карательном характере российской фемиды"

Приговор Сейтосманову: в МИД говорят о "карательном характере российской фемиды"
00:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД Украины выразил России протест в связи с осуждением украинца Сейтосманова к 17 годам лишения свободы.

Министерство иностранных дел Украины выразило России протест в связи с приговором Южного окружного военного суда украинцу Энверу Сейтосманову по сфабрикованным обвинениям в терроризме, согласно которому он приговорен к 17 годам лишения свободы и отбыванию наказания в колонии строгого режима.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне в связи с приговором Южного окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) гражданину Украины Энверу Сейтосманову по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве указали на отсутствие доказательной базы и состава преступления в действиях Сейтосманова.

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"Это судебное решение в очередной раз стало наглядным свидетельством карательного и неправового характера "российской фемиды", которая применяет антитеррористическое законодательство РФ как инструмент политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - говорится в заявлении.

Также МИД Украины призвал международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, и восстановления территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

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Российская Федерация должна в полном объеме выполнить резолюции Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН касаемо мер в рамках иска Украины против РФ о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве Украины.

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МИД, Оккупированный Крым, Дело Хизб-ут-Тахрир, Энвер Сейтосманов.
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