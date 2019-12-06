Украинскому активисту Приходько продлили арест на два месяца

Новости Украины:Подконтрольный РФ "суд" Крыма, рассматривает дело Олега Приходько о якобы его причастности к подготовке террористического акта.

В аннексированном Крыму продлили на два месяца арест украинскому активисту Олегу Приходько.

Как сообщил Крым.Реалии адвокат Назим Шеихмамбетов, судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Елена Холодная продлила арест Олегу Приходько до 10 февраля 2020 года.

28 октября адвокат Назим Шеихмамбетов заявил, что российская ФСБ предъявила обвинения жителю Крыма, проукраинскому активисту Приходько, которого обвиняют в подготовке к террористическому акту и в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Еще в июне 2016 года российские силовики задерживали Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

9 октября сотрудники ФСБ снова провели обыск в доме активиста и задержали его, 10 октября задержали его жену.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 (подготовка террористического акта) и ч. 1 ст. 223-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

10 октября подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский районный суд» в оккупированном Симферополе избрал Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря.