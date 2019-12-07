"Против сдачи России Беларуси": в Киеве сожгли портрет Путина и российский флаг

Новости Украины:В центре Киева собрали акцию в поддержку независимости Беларуси.

В Киеве на Майдане Незалежности началась акция в поддержку белорусского народа в борьбе за независимость своей страны.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Именно сегодня Путин с Лукашенко встречаются в Сочи, где планируется подписание новых договоренностей. Подписание планируется на 8 декабря. Большая часть условий нам неизвестна. Но стало известно, что будет создано единое правительство и единый парламент. И это еще один шаг к строительству такого союзного государства, и это фактически означает, что Лукашенко сдает Беларусь России. И именно сегодня мы выступаем против сдачи России Беларуси", - прокомментировал пресс-секретар Движения Солидарности "Разам" Олег Овчинников.

Всего на акции собрались около 20 человек. Некоторые активисты стоят с флагами Беларуси. Правоохранителей нет, ситуация спокойная.

Активисты планируют идти в посольство Беларуси и там устроить пикет, во время которого будут уничтожены символы российской оккупации Беларуси: российский флаг и портреты Путина и Лукашенко.

Организаторами акции являются Движение Солидарности "Разам", Добровольческое Движение ОУН.

Акція «Білорусь – це не Росія» біля посольства Білорусі в Києві pic.twitter.com/bBZ0uyKI92 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 7, 2019

Как сообщалось ранее, в субботу в Минске около 500 человек митингуют против интеграции Беларуси с Россией.

Беларусь и Россия еще в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программу интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам в начале декабря, возможно, 8 декабря.

Российские СМИ писали, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас якобы согласовали создание единого Налогового и Гражданского кодексов Союзного государства. В принятой ими программе речь шла также об унификации учета собственности, частичном объединении платежных систем и едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии. С 2022 на базе двух стран должно быть создано конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе, сообщала газета.

Позже Минск опроверг сообщения о планах объединиться с Москвой в конфедерацию.

В то же время Президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на независимости страны и заявляет, что республика не будет входить в состав России.