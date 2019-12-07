Скачать
Суббота, 07.12.2019
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
"Против сдачи России Беларуси": в Киеве сожгли портрет Путина и российский флаг
"Против сдачи России Беларуси": в Киеве сожгли портрет Путина и российский флаг
Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)
Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

"Против сдачи России Беларуси": в Киеве сожгли портрет Путина и российский флаг

"Против сдачи России Беларуси": в Киеве сожгли портрет Путина и российский флаг
17:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В центре Киева собрали акцию в поддержку независимости Беларуси.

В Киеве на Майдане Незалежности началась акция в поддержку белорусского народа в борьбе за независимость своей страны.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Именно сегодня Путин с Лукашенко встречаются в Сочи, где планируется подписание новых договоренностей. Подписание планируется на 8 декабря. Большая часть условий нам неизвестна. Но стало известно, что будет создано единое правительство и единый парламент. И это еще один шаг к строительству такого союзного государства, и это фактически означает, что Лукашенко сдает Беларусь России. И именно сегодня мы выступаем против сдачи России Беларуси", - прокомментировал пресс-секретар Движения Солидарности "Разам" Олег Овчинников.

Всего на акции собрались около 20 человек. Некоторые активисты стоят с флагами Беларуси. Правоохранителей нет, ситуация спокойная.

Активисты планируют идти в посольство Беларуси и там устроить пикет, во время которого будут уничтожены символы российской оккупации Беларуси: российский флаг и портреты Путина и Лукашенко.

Организаторами акции являются Движение Солидарности "Разам", Добровольческое Движение ОУН.

Как сообщалось ранее, в субботу в Минске около 500 человек митингуют против интеграции Беларуси с Россией.

Не хотят интеграции с РФ: в Минске митингуют (Фото, Видео)

Беларусь и Россия еще в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ранее премьер-министры двух стран говорили о том, что программу интеграции и "дорожные карты" к ней планируется представить президентам в начале декабря, возможно, 8 декабря.

Российские СМИ писали, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас якобы согласовали создание единого Налогового и Гражданского кодексов Союзного государства. В принятой ими программе речь шла также об унификации учета собственности, частичном объединении платежных систем и едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии. С 2022 на базе двух стран должно быть создано конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе, сообщала газета.

"Главное, чтобы равные были условия": Лукашенко об отношениях с РФ

Позже Минск опроверг сообщения о планах объединиться с Москвой в конфедерацию.

В то же время Президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на независимости страны и заявляет, что республика не будет входить в состав России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Беларусь, Протесты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 "Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
05 Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
&quot;Нормандский саммит&quot;: в ОПУ проходит заседание СНБО
"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО
Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород
Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь