Пожар в Одессе: один из спасателей скончался в больнице

Новости Украины:До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже.

По состоянию на 19.00 субботы, 7 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до восьми, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Всего результате пожара погибли 8 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

Позже в ГСЧС сообщили, что в одесской больнице в субботу вечером скончался пострадавший во время ликвидации пожара спасатель Сергей Шатохин.

"Сегодня вечером, от полученных во время ликвидации пожара травм, в одесской больнице умер пожарный-спасатель Сергей Николаевич Шатохин. К этому никогда не привыкнешь. Хотя каждый из нас, выбрав для себя именно такую профессию, прекрасно осознавал все риски и опасности ... Но мужество - вот отличие каждого нашего спасителя. И Сергей Шатохин был лучшим среди лучших. Вечная память Герою", - сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС.

Согласно сводке, в настоящее время в больницах остается 10 из 31 пострадавших во время ЧП.

"По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной… Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сводке.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.