Погибла при пожаре: на Харьковщине спасатели обнаружили тело пенсионерки (Фото)

Новости Украины:В Харьковской области в пожаре погибла пенсионерка.

В одном из сел Дергачевского района Харьковской области во время ликвидации пожара в жилом доме обнаружено тело пожилой женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"8 декабря в 00:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Безруки на ул. Титова, 17 Дергачевского района Харьковской области. К месту вызова немедленно направили дежурный караул 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри дома на площадь 60 кв.м. Горели деревянные конструктивные элементы и домашние вещи", - говорится в сообщении спасателей.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили в комнате тело погибшей хозяйки дома, 1925 года рождения.

В 00:38 пожар был локализован и в 3:06 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

Напомним, количество жертв пожара в одесском колледже состоянием на утро 8 декабря выросла до 10.