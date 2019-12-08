День в ООС: оккупанты трижды нарушили режим тишины

Новости Украины:С полуночи боевики трижды обстреляли украинские позиции, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

"За текущие сутки, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Согласно сводке, боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. При этом участки разведения сил и средств под огонь не попали.

В частности, на участке разведения №1 у пгт Станица Луганская Луганской области представители ГСЧС Украины ежедневно проводят обследование местности по обе стороны от дороги между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" на наличие взрывоопасных предметов. По этой дороге автобусы и автомобиль осуществляют перевозки населения, перевезено 2262 человека. Также над оказанием помощи гражданским работают сотрудники Красного Креста.

На участке разведения №2 в районе г.Золотое Луганской области соблюдался режима тишины, обстановка стабильна.

На участке №3 в районе с.Богдановка Волновахского района Донецкой области согласно графику завершены мероприятия по верификации результатов завершения процесса разведения сил и средств, однако СММ ОБСЕ и в дальнейшем будет осуществлять мониторинг ситуации безопасности в этом районе, говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили о трех обстрелах на Донбассе с начала суток по состоянию на 12:30, таким образом, после этого на линии разграничения было тихо.