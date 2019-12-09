В Черниговской области дети отравились неизвестным веществом, один ребенок умер

В Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации райбольницы.
Об этом сообщили в управлении ГСЧС в области.
Согласно информации, в приемное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы с предварительным диагнозом “отравление неизвестным веществом” были доставлены трое детей, 2005-го, 2007-го и 2010-го годов рождения. Все – жители с. Стахорщина, Новгород-Северского района.
Самый младший ребенок умер в реанимационном отделении ЦРБ. Его семья - переселенцы из Луганской области. Состояние двух других – местных жителей - средней тяжести.
Детей перевезли в Черниговскую областную детскую больницу. Окончательный диагноз устанавливается. По предварительной информации, дети играли в индейцев и во время игры съели корень борщевика (ядовитое растение), запили его речной водой.
Напомним, во Львове 11 человек обратились в больницу с острой кишечной инфекцией после того, как праздновали свадьбу в заведении общественного питания "Менестрель".