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В Черниговской области дети отравились неизвестным веществом, один ребенок умер

В Черниговской области дети отравились неизвестным веществом, один ребенок умер
10:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Трое детей в Черниговской области отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации одной из районных больниц.

В Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации райбольницы.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС в области.

Согласно информации, в приемное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы с предварительным диагнозом “отравление неизвестным веществом” были доставлены трое детей, 2005-го, 2007-го и 2010-го годов рождения. Все – жители с. Стахорщина, Новгород-Северского района.

Самый младший ребенок умер в реанимационном отделении ЦРБ. Его семья - переселенцы из Луганской области. Состояние двух других – местных жителей - средней тяжести.

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Детей перевезли в Черниговскую областную детскую больницу. Окончательный диагноз устанавливается. По предварительной информации, дети играли в индейцев и во время игры съели корень борщевика (ядовитое растение), запили его речной водой.

Напомним, во Львове 11 человек обратились в больницу с острой кишечной инфекцией после того, как праздновали свадьбу в заведении общественного питания "Менестрель".

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Отравление, Дети, Черниговская область, Массовое отравление, ГСЧС, Происшествие.
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