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В Светловодске после вынужденных каникул возобновился учебный процесс

В Светловодске после вынужденных каникул возобновился учебный процесс
13:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Светловодске Кировоградской области, после месяца вынужденных каникул, в школах возобновился учебный процесс.

В Светловодске Кировоградской области возобновилось обучение во всех школах, которое приостанавливалось с 18 ноября из-за проблем с теплоснабжением в городе.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Светловодска Юрий Сапянов. По его словам, сейчас все 9 школ города работают.

Как уточнил начальник управления образования Светловодского горсовета Геннадий Френкель, сегодня, 11 декабря, обучение возобновили в четырех школах.

"Все остальные четыре школы возобновили учебу раньше, и только в одной школе, которая имеет автономное отопление, вообще не ообъявлялись вынужденные каникулы", - отметил чиновник.

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Также, как сообщил Сапянов, сейчас в Светловодске работают все котельные, но температурный режим в домах, в том числе и многоэтажках, не соблюден.

"Нет аварий на магистральных трубопроводах теплоснабжения, зато есть несколько локальных", - рассказал Сапянов.

Он добавил, что руководство "Светловодскбыта" обещает в ближайшее время отрегулировать температурный режим.

Как сообщаось ранее, из-за задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" СП ООО "Светловодскбыт" не смогло вовремя получить номинацию на газ и начать отопительный сезон в пгт Светловодск Кировоградской области.

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15 ноября предприятие "Светловодскбыт" заключило договор реструктуризации задолженности с "Нафтогазом" и получило номинацию на газ.

18 ноября начали работу все шесть котельных предприятия "Светловодскбыт", однако возникло много порывов на теплосети. В связи с этим 24 ноября в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

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Все по теме:

Кировоградская область, Школы, Отопление, Светловодск, Обучение в школах.
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