"Суд" в Крыму оставил под стражей фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Изетова и Каримова

Новости Украины:"Суд" отклонил жалобу адвокатов и оставил подозреваемых под стражей до 15 февраля 2020 года.

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" во временно оккупированном Крыму оставил под стражей фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Алима Каримова и Ризу Изетова.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

"Суд не удовлетворил жалобу адвокатов и оставил решение суда первой инстанции в силе. Риза Изетов и Алим Каримов останутся под стражей до 15 февраля 2020 года", - сказано в сообщении.

27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте незаконно вывезли в РФ.

Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

С сентября по ноябрь почти всех фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым для проведения следственных мероприятий, в том числе опознания засекреченным свидетелем.

Всем фигурантам дела продлили аресты до середины февраля 2020 года.