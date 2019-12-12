В Херсонской области задержали чиновника ГФС за систематическое получение взяток

Новости Украины:Чиновник брал деньги с иностранцев за ускоренную регистрацию и не выдворение их со страны.

Служба безопасности Украины изобличила руководителя одного из районных подразделений Управления государственной миграционной службы в Херсонской области в систематическом вымогательстве взяток от иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от иностранцев за ускоренную легализацию и не выдворение из страны нарушителей миграционного законодательства.

Отмечается, что стоимость "услуг" злоумышленника зависела от платежеспособности мигрантов, сложности случая, и в среднем составляла 1 тыс. долл.

Задержали чиновника в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины рядом с местом работы при получении взятки в размере 20 тыс. грн от гражданина одной из стран Центральной Азии.

Во время обысков по месту жительства и работы, а также в личном автомобиле злоумышленника правоохранители обнаружили еще 34 тыс. грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Разоблачение злоумышленника происходило совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в городе Мелитополь, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожья.

Напомним, Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении факта вербовки военнослужащего российской ФСБ.