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Кличко: Один человек может совмещать должности председателя КГГА и мэра

Кличко: Один человек может совмещать должности председателя КГГА и мэра
13:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Виталий Кличко заявил, что Конституция не предусматривает двоевластия в столице и мэр Киева должен быть назначен главой КГГА.

Мэр столицы Виталий Кличко убежден, что один человек может совмещать должности председателя КГГА и мэра Киева.

Об этом Кличко сказал журналистам, комментируя начало рассмотрения Конституционным судом представления народных депутатов относительно толкования норм Конституции в части совмещения должностей главы КГГА и мэра.

"Моя позиция: Конституция не предусматривает двоевластия в Киеве, и Киевский городской голова должен быть назначен президентом на должность председателя КГГА. Кому-то очень сильно хочется провести досрочные выборы в Киеве - сначала говорили о декабре, сейчас - о весне, но в Конституции предусмотрено, что следующие выборы в городской совет столицы и городского головы состоятся в октябре следующего года", - сказал Кличко.

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Также он напомнил, что в 2003 году КС уже толковал законодательство относительно совмещения должностей мэра столицы и главы КГГА, и тогда суд определил, что избранного киевлянами мэра президент должен назначить главой КГГА.

Кроме того, мэр отметил, что после решения Кабмина о рекомендации президенту уволить его с должности главы КГГА, неоднократно встречался с Зеленским, обсуждал этот вопрос. По словам Кличко, Зеленский ему пообещал, что перед увольнением пригласит на соответствующую беседу.

Вместе с тем Кличко не уверен, что толкование КС будет в его пользу.

"Юристы говорят, что с юридической точки зрения, нет никаких оснований для двоевластия, но не будем исключать, что есть и политическая составляющая, то есть посмотрим. Несмотря на то, что уже было подобное решение в 2003 году, уверенности нет", - сказал Кличко.

Как сообщалось, сегодня, 12 декабря, Конституционный суд по представлению 51 народного депутата начал рассмотрение дела о возможности президента назначать и увольнять главу КГГА.

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Депутаты просят КС разъяснить, может ли быть уволено президентом с должности главы КГГА лицо, избранное на должность мэра, при условии, если полномочия лица, избранного на должность Киевского городского головы, не прекращены в установленном законодательством порядке. Кроме того, депутаты просят суд объяснить, может ли быть назначено президентом на должность председателя КГГА лицо, не указанное городским головой, при условии, если полномочия лица, избранного мэра, не прекращены в установленном законодательством порядке.

Также авторы представления просят растолковать, может ли Киевский городской совет создавать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре КГГА.

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Виталий Кличко, Мэр, КГГА, Киевсовет.
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