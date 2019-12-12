Ситуация на фронте: противник бьет на Донецком направлении

Новости Украины:Оккупанты дважды нарушили "тишину" в районе Павлополя.

По состоянию на 12.30 текущих суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных в районе Павлополя, на Донецком направлении.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

"С 10.50 в течение получаса противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Почти сразу после этого оккупанты начали применять ручные противотанковые и автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра", - сказал он.

Спикер сообщил, что потерь со стороны украинских военных нет.