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Четверг, 12.12.2019
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Ситуация на фронте: противник бьет на Донецком направлении

Ситуация на фронте: противник бьет на Донецком направлении
13:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:Оккупанты дважды нарушили "тишину" в районе Павлополя.

По состоянию на 12.30 текущих суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных в районе Павлополя, на Донецком направлении.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

"С 10.50 в течение получаса противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Почти сразу после этого оккупанты начали применять ручные противотанковые и автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра", - сказал он.

День в ООС: ранен украинский военнослужащий

Спикер сообщил, что потерь со стороны украинских военных нет.

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Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРДЛО, ООС.
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