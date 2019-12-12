Киевгорсовет согласовал продажу двух земельных участков

Новости Украины:Кевгорсовет решил продать два земельных участка в центре Киева за 6 миллионов гривень.

Киевсовет согласовал продажу двух земельных участков частным структурам, в результате чего бюджет города пополнится на 6 млн 426,7 тыс. грн. Такие решения приняты на пленарном заседании сессии Киевсовета в четверг.

Так, согласована продажа земельного участка площадью 0,14 га на ул. Багговутовской, 17-21, в Шевченковском районе за 5 млн 818,5 тыс. грн и земельного участка площадью 0,0097 га в пер. Евгения Гуцала, 5, лит "Д" в Печерском районе за 608,2 тыс. грн.

Землю на ул. Баговутовской выкупает "для эксплуатации котельной" ООО "Бонвояж". Уже оплачен аванс в размере 599,4 тыс. грн.

Земля на Печерске будет выкуплена ООО "Зеленый гай" - предприятие общественного питания - для эксплуатации существующей кофейни, которая находится в собственности общества. Оплачен аванс в размере 303,9 тыс. грн.

Напомним, открылось заседание Киевского городского совета, на котором депутаты продолжат рассмотрение вопросов повестки дня 14 ноября.