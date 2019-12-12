В Одессе горел детский сад

Новости Украины:Сегодня, 12 декабря, в Одессе тушили пожар в частном детском саду.

В четверг, 12 декабря, на территории частного детского сада Мандарин на улице Толбухина в Одессе произошел пожар.

Как сообщает Думская со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в техническом помещении.

По словам очевидцев, причиной пожара мог стать взрыв генератора, который там находился.

В свою очередь в ГСЧС это опровергли.

"Взрыва не было. В техническом помещении с генератором загорелся мусор, сам генератор не горел", — заявили в экстренной службе.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Напомним, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек