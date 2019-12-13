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Дело Шеремета: полиция ночью обыскала дом волонтеров Акастеловых

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Дело Шеремета: полиция ночью обыскала дом волонтеров Акастеловых
09:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Силовики провели обыски в квартире у семьи волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых по делу об убийстве Павла Шеремета.

Ночью правоохранители пришли с обысками в квартиру супругов волонтеров Евгения и Наталии Акастеловых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Акастелов написал в Facebook.

Обыск закончился около 5 утра.

В комментариях к посту Евгения Акастелова Владимир Вербицкий пишет, что в помещение волонтеров "нагнали где-то около 20 черных масок с оружием", из квартиры никого не выпускали.

По информации ТСН, в их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Утром в соцсетях начали публиковать фото с обыска.

Евгений во время Революции достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья до сих пор занимается ранеными бойцами в госпиталях.

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Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.

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Полиция, МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Евгений Акастелов, Наталья Акастелова.
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