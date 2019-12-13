Скачать
Пятница, 13.12.2019
Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск
Итоги дня 12 декабря: Дело об убийстве Шеремета и День Сухопутных войск
Зеленский о бедности: Субсидии сокращать не будем, а повысим зарплаты
Зеленский о бедности: Субсидии сокращать не будем, а повысим зарплаты
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного
13 декабря - приметы и обряды в День Андрея Первозванного

Дело Шеремета: депутат сообщила об алиби одной из подозреваемых

Дело Шеремета: депутат сообщила об алиби одной из подозреваемых
09:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета 26-летняя волонтер Яна Дугарь имеет алиби.

Депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Яна Зинкевич заявила, что одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь была в зоне боевых действий на Донбассе, когда произошло преступление.

Об этом в Facebook написала народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

Основательница батальона медицинской помощи воинам "Госпитальеры" обнародовала в сети фотографию с изображением справки, документирующей пребывания Дугарь на Донбассе в то время, когда произошло убийство журналиста Шеремета в Киеве.

"На фото справка, подтверждающая пребывание Яны в АТО на момент убийства Шеремета", - прокомментировала справку Зинкевич. "Доказательства, которые были предоставлены по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - пишет нардеп.

Как сообщалось, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Сегодня стало известно, что в причастности к убийству Шеремета следствие подозревает пять человек.

Первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что следствие провело более 800 выемок документов и информации, допросило более 3 тыс. 700 человек, провело 47 экспертиз, отработало 577 домов и 4,3 тыс. квартир, исследовало видеозаписи из 221 камеры видеонаблюдения.

"Единство - оно такое": Маруся Зверобой готова защищать "Лису" на суде

Экспертизы и другие собранные данные дают основания объективно подозревать в выполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко. По данным следствия, Дугарь осуществляла разведку вблизи места совершения преступления, у Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета, а Владислав Грищенко является специалистом по минно-взрывному делу и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства другого лица. При этом Коваль заявил, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет, Яна Зинкевич, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Яна Дугарь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 Разумков о создании "народной милиции": Это должен быть комплекс законопроектов
05 Зеленский о повышении пенсий: Мы придумали очень интересную стратегию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сутки на Донбассе: 8 вражеских обстрелов, бойцы ВСУ не пострадали
Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли украинских военных
Зима отменяется: в Украине будет тепло, сыро и туманно
Зима отменяется: в Украине будет тепло, сыро и туманно
Выборы в Британии: Борис Джонсон переизбран членом парламента
Борис Джонсон переизбран членом парламента
Для полетов в космос придется впадать в спячку
Для полетов в космос придется впадать в спячку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь