В центре Киева загорелся киоск

Новости Украины:В Данный момент полиция устанавливает причины загорания, по предварительной информации никто не пострадал.

Столичные спасатели ликвидировали пожар в киоске в Подольском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, 12 декабря поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Межевой, 8/28.

На месте пожарные установили, что возгорание возникло возле проезжей части дороги в киоске на площади 40 кв. м. В 21:03 локализовали возгорание, в 21:23 - ликвидировали.

В результате пожара сгорели и повреждены торговое оборудование, отделки стен, потолок и кровля.

В результате пожара никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.

Напомним, заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр сообщил, что работы по поиску пропахавших на месте пожара в Одессе завершены.