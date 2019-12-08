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Еще один пожар в Одессе: есть погибшие

Еще один пожар в Одессе: есть погибшие
17:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Одессе ночной пожар в жилой многоэтажке унес две жизни.

Два человека погибли вследствие пожара в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома на ул.Святослава Рихтера в Одессе в ночь на воскресенье, сообщает Малиновский районный отдел полиции города.

"Во время тушения пожара на площади двух квадратных метров спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших - 56-летний хозяин, лицо второго устанавливается. По предварительным выводам, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Национальной полиции в Одесской области.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

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Как сообщалось, В 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По состоянию на утро воскресенья число погибших вследствие пожара возросло до десяти, в больницах остается 9 из 30 пострадавших. Судьба еще 8 человек остается неизвестной. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на месте трагедии продолжаются. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.

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Одесса, Пожар, Нацполиция.
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