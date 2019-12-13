Украинцев предупредили о сильном ветре

Новости Украины:На западе Украины и Приазовье в пятницу, 13 декабря, ожидаются сильные порывы ветра.

В западных областях и в Приазовье в пятницу ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, днем 13 декабря в западных областях и на Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 13 декабря в Украине будет без осадков, лишь днем в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью, утром в большинстве областей, кроме запада, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем в западных областях и Приазовье порывы 15-20 м / с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье и крайнем юге 3-8 ° тепла).

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днём 0-2° тепла.