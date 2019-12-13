В Харькове бочка молоковоза врезалась в маршрутку: фото

Новости Украины:В Харькове бочка молоковоза сорвалась с прицепа и протаранила маршрутку, в результате аварии никто не пострадал.

12 декабря в Московском районе Харькова произошла авария с участием молоковоза и автобуса. Об этом сообщает Newsroom.

Как сообщается, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подтвердили информацию о случившемся. Столкновение на улице Гвардейцев-Широнинцев произошло в 12:28 - бочка молоковоза сорвалась с прицепа и врезалась в маршрутку со стороны водителя.

Бригада скорой оказалась на месте спустя три минуты, однако выяснилось, что никто не пострадал.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что водители к ним не обращались и ограничились составлением европротокола.

Напомним, во вторник утром, 10 декабря, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали 5 человек. Открыто уголовное производство.