На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулся пассажирский автобус

Новости Украины:На выезде из Новограда-Волынского на Житомирщине пассажирский автобус с людьми съехал в кювет и опрокинулся на бок.

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области вечером перевернулся автобус с пассажирами, следовавший в Польшу, в результате чего четыре человека госпитализированы.

Об этом сообщает Новоград-Волынский городской совет в Facebook.

"12 декабря около 19:00 ч. на выезде из города Новоград-Волынского в сторону Ровно на международной трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший из города Днепра в Польшу, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП в больницу попали водитель, у которого диагностировали ушиб позвоночника, и трое пассажиров с травмами легкой степени тяжести. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Остальные пассажиры продолжили поездку автобусом из Ровно.

Напомним, во вторник утром, 10 декабря, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали 5 человек. Открыто уголовное производство.