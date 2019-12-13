Скачать
Пятница, 13.12.2019
В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Дженнифер Лопес зажигательно станцевала со своей 74-летней мамой (Видео)
Дженнифер Лопес зажигательно станцевала со своей мамой

"Ищем компромисс": Аваков рассказал, как будет выглядеть вариант совместных патрулей в ОРДЛО

"Ищем компромисс": Аваков рассказал, как будет выглядеть вариант совместных патрулей в ОРДЛО
15:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Арсен Аваков подчеркнул, что выборы на Донбассе могут проходить только под флагом Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков объяснил, каким может быть компромиссный переходный вариант совместного патрулирования и обеспечения безопасности Национальной полицией Украины, специальной полицейской миссией ОБСЕ и "представителями территориальных громад" в ОРДЛО, когда там в перспективе будут проходить местные выборы.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает пресс-центр МВД.

"Всем не нравится "формула Штайнмайера", но в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. Выборы могут проходить только под украинским флагом, с ЦИК и всеми государственными органами Украины. С другой стороны, в Минских соглашениях записано "народная милиция", которой нигде нет в нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать. Сейчас существует "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР", но они же должны быть распущены. И мы снова ищем компромисс", - сказал он.

Аваков: Путин не желает счастья для нас и для нашей сильной Украины

Аваков отметил, что Украина готова, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок.

"И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: двое - из Национальной полиции Украины, один человек - из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - отметил министр внутренних дел.

Глава МВД отметил, что такой вариант взят, в частности, из опыта мировых конфликтов.

"Такая ситуация была в Хорватии. Это переходный период такой специальной сложной полицейской миссии. Он длится недолго, он очень трудный для самих полицейских, может вызвать огромные конфликты внутри и даже жертвы, потому что столкновения все равно возникают. Но, пожалуй, другого пути нет, и это наиболее минимальный объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет", - считает Аваков.

Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие видит тех лиц, которые инициировали убийство журналиста Павла Шеремета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Арсен Аваков, МВС Украины, Патрулирование, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
05 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Кто организовал убийство Шеремета: есть подозреваемый
Кто организовал убийство Шеремета: есть подозреваемый
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь