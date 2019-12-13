"Ищем компромисс": Аваков рассказал, как будет выглядеть вариант совместных патрулей в ОРДЛО

Новости Украины:Арсен Аваков подчеркнул, что выборы на Донбассе могут проходить только под флагом Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков объяснил, каким может быть компромиссный переходный вариант совместного патрулирования и обеспечения безопасности Национальной полицией Украины, специальной полицейской миссией ОБСЕ и "представителями территориальных громад" в ОРДЛО, когда там в перспективе будут проходить местные выборы.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает пресс-центр МВД.

"Всем не нравится "формула Штайнмайера", но в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. Выборы могут проходить только под украинским флагом, с ЦИК и всеми государственными органами Украины. С другой стороны, в Минских соглашениях записано "народная милиция", которой нигде нет в нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать. Сейчас существует "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР", но они же должны быть распущены. И мы снова ищем компромисс", - сказал он.

Аваков отметил, что Украина готова, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок.

"И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: двое - из Национальной полиции Украины, один человек - из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - отметил министр внутренних дел.

Глава МВД отметил, что такой вариант взят, в частности, из опыта мировых конфликтов.

"Такая ситуация была в Хорватии. Это переходный период такой специальной сложной полицейской миссии. Он длится недолго, он очень трудный для самих полицейских, может вызвать огромные конфликты внутри и даже жертвы, потому что столкновения все равно возникают. Но, пожалуй, другого пути нет, и это наиболее минимальный объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет", - считает Аваков.

Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие видит тех лиц, которые инициировали убийство журналиста Павла Шеремета.