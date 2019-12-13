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Мать Мустафаева: Когда мы заговорили на крымскотатарском, тюремщики отключили связь

Мать Мустафаева: Когда мы заговорили на крымскотатарском, тюремщики отключили связь
13:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Мать политзаключенного Сервера Мустафаева, навестила своего сына в ростовской тюрьме, однако поговорить с ним на родном языке не смогла.

Мать политзаключенного Сервера Мустафаева, посетившая в ростовской тюрьме своего сына, рассказала, что во время разговора им отключили связь, так как они начали разговаривать на родном языке.

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность.

"В ходе нашего разговора телефоны почему-то перестали работать. Мы попытались это исправить, подергали за провода, но это не помогло, мы все равно не слышали друг друга. Я подошла к двери и постучала, на стук вышла женщина. Я обратилась к ней: "Телефоны перестали работать. Ничего не слышно". На мои слова она ответила: "Вы разговаривали на родном языке, поэтому мы их отключили", - рассказала мать политзаключенного Венера Мустафаева.

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По ее словам, сын также выразил возмущение, в связи с тем, что он не может поговорить с матерью на родном языке.

Также Венера Мустафаева рассказала, что после этапирования в Ростов, Сервер находился в маленькой камере, в которой за ним 24 часа в сутки велось видеонаблюдение. Затем его перевели в общую камеру на 12 человек. Однако, по ее словам, сын не хочет обращать внимание на искусственные сложности и даже тратить время на рассказы о них.

Она сообщила, что Сервер поддержал акцию, организованную Крымской солидарностью "Стань их голосом".

"Он очень радуется, что столько людей откликнулось на эту инициативу, приглашает остальных присоединиться к ней, чтобы обо всех ребятах рассказали, кто они на самом деле. Данная инициатива полезна и важна не только для наших ребят, но и для всего нашего народа. Она всему миру показывает наше единство, а также подтверждает, что в нашем народе нет "террористов" и "экстремистов", - отметила мама Сервера Мустафаева.

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Как сообщалось, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая - Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова. ФСБ инкриминирует им участие в организации "Хизб ут-Тахрир". 21 мая 2018 года в Крыму были также задержаны координатор Крымской солидарности Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "Хизб ут-Тахрир"

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Крым, Хизб-ут-Тахрир, Крымские татары, Оккупированный полуостров, Сервер Мустафаев, Венер Мустафаев.
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