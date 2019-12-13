В Черниговской области произошло смертельное ДТП: погибли три человека, еще трое в больнице

Новости Украины:В Черниговской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое госпитализированы.

В Черниговской области на автомобильной дороге между областным центром и Меной в пятницу произошла авария, в которой погибли три человека, а еще трое получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в Черниговской области. Согласно информации, сегодня около 9.00 в Менский отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Чернигов-Мена".

"Автомобили "ВАЗ-21099" и "Рено Логан" столкнулись возле поселка Березная. В результате ДТП погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали", - уточнили в полиции.

По информации местных СМИ, один из автомобилей был с номерами российской регистрации.

В полиции пояснили, что все участники ДТП являются гражданами Украины, хотя водитель автомобиля на российских номерах работал в Российской Федерации.

Никто из пострадавших не был пристегнут ремнями безопасности. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Что стало причиной столкновения автомобилей, пока не известно.

Напомним, в Голосеевском районе Киева столкнулись грузовик и маршрутное такси.

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области вечером перевернулся автобус с пассажирами, следовавший в Польшу, в результате чего четыре человека госпитализированы.