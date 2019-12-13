Скачать
Пятница, 13.12.2019
В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Дженнифер Лопес зажигательно станцевала со своей 74-летней мамой (Видео)
Дженнифер Лопес зажигательно станцевала со своей мамой

В Черниговской области произошло смертельное ДТП: погибли три человека, еще трое в больнице

В Черниговской области произошло смертельное ДТП: погибли три человека, еще трое в больнице
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Черниговской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое госпитализированы.

В Черниговской области на автомобильной дороге между областным центром и Меной в пятницу произошла авария, в которой погибли три человека, а еще трое получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в Черниговской области. Согласно информации, сегодня около 9.00 в Менский отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе "Чернигов-Мена".

"Автомобили "ВАЗ-21099" и "Рено Логан" столкнулись возле поселка Березная. В результате ДТП погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали", - уточнили в полиции.

По информации местных СМИ, один из автомобилей был с номерами российской регистрации.

В полиции пояснили, что все участники ДТП являются гражданами Украины, хотя водитель автомобиля на российских номерах работал в Российской Федерации.

Никто из пострадавших не был пристегнут ремнями безопасности. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Что стало причиной столкновения автомобилей, пока не известно.

Напомним, в Голосеевском районе Киева столкнулись грузовик и маршрутное такси.

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области вечером перевернулся автобус с пассажирами, следовавший в Польшу, в результате чего четыре человека госпитализированы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Черниговская область, Авария, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
05 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Кто организовал убийство Шеремета: есть подозреваемый
Кто организовал убийство Шеремета: есть подозреваемый
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь