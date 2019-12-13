В Киеве грузовик врезался в маршрутку, пострадали пять человек

Новости Украины:Столичная полиция сообщила подробности аварии на улице Академика Заболотного, где в пятницу, 13 декабря, фура въехала в маршрутку.

В Голосеевском районе Киева столкнулись грузовик и маршрутное такси. ДТП произошло на проспекте Академика Глушкова, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"По предварительной информации, водитель фуры, не соблюдая безопасное расстояние, совершил столкновение с маршруткой", - указывается в сообщении.

В результате столкновения пострадали пять пассажиров маршрутного такси. Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. После первоочередной проверки будет предоставлена правовая квалификация инцидента.

Напомним, на трассе Киев-Чоп в Житомирской области вечером перевернулся автобус с пассажирами, следовавший в Польшу, в результате чего четыре человека госпитализированы.

10 декабря во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали 5 человек.