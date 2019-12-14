Авария танкера Delfi близ Одессы: Госэкоинспекция вызвала экспертов из Нидерландов

Новости Украины:Инспекторы из Нидерландов проведут экспертизу в Одессе на месте аварии танкера Delfi.

Экологическую экспертизу в Одесском морском порту после аварии танкера Delfi проведут голландские инспекторы.

Об этом сообщает по итогам рабочей поездки в Одессу и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

"Договорились с представителями АМПУ, Мининфраструктуры и Офиса реформ при Минэкоэнерго об экологической экспертизе украинских портов (Одесса, Николаев, Пивденный) специалистами из Нидерландов. Эксперты начнут работу в начале следующего года", сказал Фирсов.

По его словам, также "запланирован ряд проверок крупных предприятий-загрязнителей".

Фирсов констатировал, что во время совещания в Одессе была проанализирована "работа Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа. Получили много информации и несколько важных документов, часть из которых будут положены в основу дисциплинарных и уголовных производств".

Как сообщалось, во время шторма 22 ноября выбросил на мель аварийный танкер Delfi. Капитан судна 59-летний Анатолий Слинько и два члена экипажа были эвакуированы с борта танкера и госпитализированы.

С танкера в акваторию порта вылилось не менее 150 килограммов нефтепродуктов. 23 ноября их содержание в морской воде превышало предельно допустимую норму как минимум в 157 раз, а по состоянию на 25 ноября - в 19 раз. Когда шторм стих, водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ АМПУ установили вокруг аварийного танкера 300-метровую цепь бонов повышенной плавучести, закрепленный на якорях.

По факту аварии судна сотрудники ГУ НП в Одесской области расследуют уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

Капитан Одесского порта направил 23 ноября владельцу танкера-бункеровщика Delfi требование - рассмотреть в течение недели обстоятельства аварии, а через следующие две недели поднять судно с мели напротив городского пляжа "Дельфин". По состоянию на 13 декабря не проведена экспертиза последствий разлива нефтепродуктов в акватории Одесского порта.