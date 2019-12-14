Пожар в Одессе: руководители ГСЧС города пытались уничтожить документацию

Новости Украины:Руководители одесской ГСЧС пытались уничтожить документы по проверке в колледже.

Служба безопасности Украины проводит обыски в служебных помещениях ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины проводит обыски в служебных помещениях ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в "Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса". Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по оперативной информации, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения. Для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Разоблачение злоумышленников осуществлялось совместно с территориальным управлением ГБР в г.Николаеве и прокуратурой ", - сообщают в СБУ.

Как сообщалось, пожар в шестиэтажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник 4 декабря в 10 ч. 12 мин. на третьем этаже. В 14 ч. 18 мин. пожар был локализован на площади 4000 кв. метров. Подразделениями ГСЧС были спасены и эвакуированы 40 человек. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек.

6 декабря Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге было выдвинуто подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. 11 декабря Киевский райсуд Одессы избрал ей меру пресечения - домашний арест на срок 60 суток.

По состоянию на 13 января в сгоревшем здании колледжа продолжаются работы по расчистке завалов (сектор D). Продолжается генетическая экспертиза 11 тел погибших при пожаре.

Ранее сообщалось, что ГБР и прокуратура проводят обыски в облуправлении Одесского ГСЧС.