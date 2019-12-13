Скачать
Пятница, 13.12.2019
В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Дженнифер Лопес зажигательно станцевала со своей 74-летней мамой (Видео)
Дженнифер Лопес зажигательно станцевала со своей мамой

ГПУ просит повысить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

ГПУ просит повысить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности
14:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Генпрокуратура обратилась к Кабмину относительно увеличения размера штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры в пятницу, в письме главы ведомства отмечается, что имеющаяся ответственность - штраф для граждан в размере 8,50-119 грн и для должностных лиц в размере 34-170 грн - не является действенным рычагом влияния.

"В этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления с требованиями исправить нарушения. Судами уже удовлетворено 68 таких исков. В частности, Харьковским окружным административным судом удовлетворен иск местной прокуратуры с требованием устранить нарушения в сфере пожарной безопасности в Харьковском гидрометеорологическом техникуме Одесского государственного экологического университета, в котором учится 305 детей", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.

Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Спустя длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.

Пожар в Одессе: пострадавшим выделено 3 млн гривен

В результате пожара погибли 16 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице умер спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.

Что касается причин пожара, то полиция рассматривает 3 версии: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования. 

Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен, а правительство – 4 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших во время пожара

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Кабмин, Штрафы, ГСЧС, Руслан Рябошапка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
02 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
05 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Трамп поздравил Джонсона и анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Трамп анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Трагедия в Москве: ушла из жизни известная актриса
Трагедия в Москве: ушла из жизни известная актриса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь