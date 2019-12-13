ГПУ просит повысить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Новости Украины:Генпрокуратура обратилась к Кабмину относительно увеличения размера штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры в пятницу, в письме главы ведомства отмечается, что имеющаяся ответственность - штраф для граждан в размере 8,50-119 грн и для должностных лиц в размере 34-170 грн - не является действенным рычагом влияния.

"В этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления с требованиями исправить нарушения. Судами уже удовлетворено 68 таких исков. В частности, Харьковским окружным административным судом удовлетворен иск местной прокуратуры с требованием устранить нарушения в сфере пожарной безопасности в Харьковском гидрометеорологическом техникуме Одесского государственного экологического университета, в котором учится 305 детей", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.

Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Спустя длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.

В результате пожара погибли 16 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице умер спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.

Что касается причин пожара, то полиция рассматривает 3 версии: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен, а правительство – 4 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших во время пожара