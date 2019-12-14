На Донбассе сегодня тихо: сводка ООС

Новости Украины:Боевики с начала субботы не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток субботы не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирования Российской Федерации зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не пускают представителей СММ ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории, в том числе и к участкам разведения сил и средств.