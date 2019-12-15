Ситуация на Донбассе: противник бьет на Луганском направлении

Новости Украины:Оккупанты на Донбассе ранили украинского военнослужащего.

По состоянию на 12.30 воскресенья, 16 декабря, российские оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один украинский военнослужащий ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала текущих суток до 12.30 российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы, все на Луганском направлении", - отмечается в сообщении.

Так, после полуночи в районе Луганского и около 11 часов недалеко от Крымского оккупанты открывали огонь по нашим позициям со станковых противотанковых гранатометов.

Еще один раз возле Крымского противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов с 10.00 до 10.10.

Автоматические гранатометы враг утром применил возле Хутора Вольного.

По имеющейся на данный момент информации, один наш воин получил ранения.