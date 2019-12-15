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Воскресенье, 15.12.2019
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Появились подробности о затонувшей подводной лодке в Крыму (Видео)

Появились подробности о затонувшей подводной лодке в Крыму (Видео)
15:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В аннексированном Крыму в ночь на воскресение утонул плавучий док вместе с подводной лодкой.

Плавучий док ПД-16 и подводная лодка Б-380 утонули из за плохого технического состояния. Об этом сообщает "Интерфакс" ссылаясь на собственные источники. 

Как сообщает информагенство док затонул не полностью, его верхняя часть осталась над водой. При этом подводная лодка, после всплытия, накренилась. 

К месту происшествия прибыл буксир, который начал устанавливать ограждение. Разлива нефтепродуктов не наблюдается. 

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Плавучий док был построен в 1938 годы на Николаевском судостроительном заводе. Он предназначен для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. С 1945 года плавучий док находится в Севастополе.

Напомним, списанный плавучий док со списанной подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.

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Все по теме:

Крым, Черноморский флот, Севастополь, Подводная лодка, Оккупированный полуостров, Б-380.
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