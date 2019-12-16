Рынок земли: аграрии перекроют автомагистрали (список)

Новости Украины:Аграрии намерены перекрыть главные автомагистрали в знак протеста против земельной реформы.

Аграрии 17 декабря в знак протеста против предложенной модели земельной реформы с возможностью концентрировать в одних руках большие массивы земли, выйдут на главные автомагистрали Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Согласно сообщению организатора акции протеста общественного союза "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР), начало акции запланировано на 10 утра.

Места проведения акций:

Херсонская область: левый берег Днепра, за Каховской ГЭС. Трасса Р47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, 74 км;

Полтавская область: автодорога М-03, вблизи с.Чутово Чутовского р-на;

Харьковская область: автодорога М-03, вблизи с.Коротич Песочинского р-на;

Одесская область: автодорога М-05 (трасса Е-95), вблизи с.Демидовка Любашевского р-на, (заправка Socar).

Одесская область: автодорога М-15, с.Киринички Измаильского р-на;

Кировоградская область: автодорога М-12, вблизи пгт Новоархангельск (кафе "Застава");

Черкасская область: автодорога М-05 (трасса Е-95), близ Жашкова (поворот на с.Тихий Хутор);

Житомирская область: автодорога Е583, вблизи с.Осикове Бердичевского р-на;

Хмельницкая область: с.Прибужское Хмельницкого р-на (автодорога М-12, Е-50).

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что украинцы готовы к земельной реформе.