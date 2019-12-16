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Рынок земли: аграрии перекроют автомагистрали (список)

Рынок земли: аграрии перекроют автомагистрали (список)
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Аграрии намерены перекрыть главные автомагистрали в знак протеста против земельной реформы.

Аграрии 17 декабря в знак протеста против предложенной модели земельной реформы с возможностью концентрировать в одних руках большие массивы земли, выйдут на главные автомагистрали Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Согласно сообщению организатора акции протеста общественного союза "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР), начало акции запланировано на 10 утра.

Места проведения акций:

  • Херсонская область: левый берег Днепра, за Каховской ГЭС. Трасса Р47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, 74 км;
  • Полтавская область: автодорога М-03, вблизи с.Чутово Чутовского р-на;
  • Харьковская область: автодорога М-03, вблизи с.Коротич Песочинского р-на;
  • Одесская область: автодорога М-05 (трасса Е-95), вблизи с.Демидовка Любашевского р-на, (заправка Socar).
  • Одесская область: автодорога М-15, с.Киринички Измаильского р-на;
  • Кировоградская  область: автодорога М-12, вблизи пгт Новоархангельск (кафе "Застава");
  • Черкасская область: автодорога М-05 (трасса Е-95), близ Жашкова (поворот на с.Тихий Хутор);
  • Житомирская область: автодорога Е583, вблизи с.Осикове Бердичевского р-на;
  • Хмельницкая область: с.Прибужское Хмельницкого р-на (автодорога М-12, Е-50).

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Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что украинцы готовы к земельной реформе.

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Рынок земли, Черкасская область, Харьковская область, Житомирская область, Херсонская область, Протесты, Полтавская область, Кировоградская область, Хмельницкая область, Одесская область.
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