В Ровно полиция у киллера изъяла арсенал оружия: фото и видео

Новости Украины:Полиция Ровенской области изъяла более 10 тыс. единиц оружия у 45-летнего местного жителя, который готовил покушение на судью Ровенского городского суда.

Правоохранители изъяли более 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов во время обыска гаража в Ровно, найдены записи с перечнем пострадавших, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"В Ровно полицейские изъяли более 10 200 единиц оружия и боеприпасов", – сказано на странице Нацполиции в Фейсбук во вторник.

Следователи, оперативники, криминалисты, взрывотехники и эксперты провели обыск в гараже злоумышленника, откуда изъяли оружие и боеприпасы. Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления.

В рамках уголовного производства по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины следователи полиции, криминалисты, сотрудники уголовного розыска, взрывотехники и эксперты МВД провели обыск в гараже кооператива, которым пользовался задержанный.

В результате было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, один самодельный радиоуправляемый взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пистолета-пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одна СВД, одна гладкоствольное ружье и более 10 тыс. патронов различных калибров. Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли патроны. Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления.

Ранее, 16 декабря злоумышленнику сообщили о подозрении за поджог автомобиля в Ровно. Подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется его причастность к другим преступлениям. Устанавливается круг его вероятных сообщников.

Задержанному инкриминируют покушение на судью, поджог автомобиля и хранение оружия.

Напомним, сотрудники полиции Киевской области и Службы безопасности Украины разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов, к которому причастен участник боевых действиях на востоке Украины.