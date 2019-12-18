Латвия передала на Донбасс свыше трехсот тонн гумпомощи

Латвия направила на Донбасс свыше 320 тонн гуманитарной помощи медицинского направления. Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
Так, центральная районная больница в городе Славянск получила два операционных стола, холодильник, электрическую печь для кухни, медицинское оборудование и другие, необходимые для пациентов, вещи.
При этом главный врач славянского медицинского учреждения утверждает, что один операционный стол, который передали латыши, стоит около 800 тыс. Гривен.
"Наш лечебное учреждение продолжает развиваться. У нас уже развернуто отделение общей хирургии Донецкого мединститута. Это позволяет оперировать пациентов с Покровская, Константиновки, Мариуполя, Доброполье и других населенных пунктов. Поэтому помощь от европейских коллег является весьма актуальной", - резюмировал Александр Билованов.
На мероприятии присутствовал почетный консул Латвийской республики в Донецкой области Александр Павенко.
По его словам, очень важно укреплять отношения между латышами и украинском.
"Мы планируем в дальнейшем расширять наше сотрудничество с военными и гражданскими, прежде всего в вопросах социального характера. Кроме того, вскоре к нам приедут 6 послов из европейских государств для ознакомления с текущей ситуацией в Украине и увеличение помощи для нас", - заявил он.
Напомним, Миссия Красного креста впервые за пять лет сможет попасть на территорию ОРДЛО.