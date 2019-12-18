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Латвия передала на Донбасс свыше трехсот тонн гумпомощи

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Латвия передала на Донбасс свыше трехсот тонн гумпомощи
16:33 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:Гумпомощь состояла из медицинского оборудования, которое получила районная больница Славянска.

Латвия направила на Донбасс свыше 320 тонн гуманитарной помощи медицинского направления. Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

Так, центральная районная больница в городе Славянск получила два операционных стола, холодильник, электрическую печь для кухни, медицинское оборудование и другие, необходимые для пациентов, вещи.

При этом главный врач славянского медицинского учреждения утверждает, что один операционный стол, который передали латыши, стоит около 800 тыс. Гривен.

Красный Крест направил на Донбасс 24 тонны гуманитарной помощи

"Наш лечебное учреждение продолжает развиваться. У нас уже развернуто отделение общей хирургии Донецкого мединститута. Это позволяет оперировать пациентов с Покровская, Константиновки, Мариуполя, Доброполье и других населенных пунктов. Поэтому помощь от европейских коллег является весьма актуальной", - резюмировал Александр Билованов.

На мероприятии присутствовал почетный консул Латвийской республики в Донецкой области Александр Павенко.

По его словам, очень важно укреплять отношения между латышами и украинском.

"Мы планируем в дальнейшем расширять наше сотрудничество с военными и гражданскими, прежде всего в вопросах социального характера. Кроме того, вскоре к нам приедут 6 послов из европейских государств для ознакомления с текущей ситуацией в Украине и увеличение помощи для нас", - заявил он.

Напомним, Миссия Красного креста впервые за пять лет сможет попасть на территорию ОРДЛО.

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Минобороны, Латвия, Донбасс, Славянск, Медицинское оборудование, гумпомощь.
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