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Среда, 18.12.2019
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День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ, погиб гражданский

День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ, погиб гражданский
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели четыре обстрела, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции украинских войск под Новолуганским. Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели 3 обстрела. Под Березовым позиции украинских войск обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под Водяным также применялись пулеметы и другое стрелковое вооружение.

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Под Марьинкой боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

Как сообщалось, в результате обстрелов 18 декабря один военнослужащий был ранен. Также в результате обстрела Марьинки погиб гражданский.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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