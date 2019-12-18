День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ, погиб гражданский

Новости Украины:С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели четыре обстрела, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли позиции украинских войск под Новолуганским. Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели 3 обстрела. Под Березовым позиции украинских войск обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под Водяным также применялись пулеметы и другое стрелковое вооружение.

Под Марьинкой боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

Как сообщалось, в результате обстрелов 18 декабря один военнослужащий был ранен. Также в результате обстрела Марьинки погиб гражданский.