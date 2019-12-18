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Особый порядок самоуправления ОРДЛО продлен на год: Зеленский поставил подпись
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Особый порядок самоуправления ОРДЛО продлен на год: Зеленский поставил подпись

Особый порядок самоуправления ОРДЛО продлен на год: Зеленский поставил подпись
16:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский подписал закон о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №2569 о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей.

На странице прохождения законопроекта на официальном сайте украинского парламента указано, что принятый 12 декабря закон 18 декабря был возвращен с подписью президента

Как сообщалось, Рада 320 голосами продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

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9 декабря 2019г по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду – ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

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Закон, Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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