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В Николаевской области отец несколько лет насиловал маленькую дочь

В Николаевской области отец несколько лет насиловал маленькую дочь
10:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости Украины:В Вознесенске полиция задержала 40-летнего местного жителя, который несколько лет насиловал свою 11-летнюю дочь.

ЧП произошло в Вознесенском районе Николаевской области. 40-летний отец на протяжении нескольких лет насиловал своего ребенка. Сейчас девочке 11 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Одесской области за убийство ребенка 11-летняя девочка имеет задержки в развитии и посещает в спецшколу-интернат. Ее мать умерла. Отец, также имеющий проблемы со здоровьем, забирал дочь из школы на выходные.

Правда всплыла, когда девочка призналась школьному психологу, что ее папа "пьет водку" и применяет к ней насилие.

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Об этом из школы сообщили в социальную службу и полицию. Когда полицейские стали выяснять, что происходит, оказалось, что насилие имеет сексуальный характер.

Как сообщили в полиции, при задержании мужчина не отрицал своей вины. Его действия квалифицированы как изнасилование малолетней, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Николаевская область, Полиция, Изнасилование, Происшествие.
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