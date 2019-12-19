В Николаевской области отец несколько лет насиловал маленькую дочь

Новости Украины:В Вознесенске полиция задержала 40-летнего местного жителя, который несколько лет насиловал свою 11-летнюю дочь.

ЧП произошло в Вознесенском районе Николаевской области. 40-летний отец на протяжении нескольких лет насиловал своего ребенка. Сейчас девочке 11 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Одесской области за убийство ребенка 11-летняя девочка имеет задержки в развитии и посещает в спецшколу-интернат. Ее мать умерла. Отец, также имеющий проблемы со здоровьем, забирал дочь из школы на выходные.

Правда всплыла, когда девочка призналась школьному психологу, что ее папа "пьет водку" и применяет к ней насилие.

Об этом из школы сообщили в социальную службу и полицию. Когда полицейские стали выяснять, что происходит, оказалось, что насилие имеет сексуальный характер.

Как сообщили в полиции, при задержании мужчина не отрицал своей вины. Его действия квалифицированы как изнасилование малолетней, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.