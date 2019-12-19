Изменения графика киевского метро: где перекроют вход

В Киеве 19 декабря в связи с проведением мероприятий по случаю открытия главной новогодней елки и празднования Дня Святого Николая на Софийской площади возможны изменения в работе столичного метрополитена.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Так, перед началом праздничных мероприятий и после их окончания возможно ограничение (закрытие) на вход станции метро "Золотые ворота", - говорится в сообщении.
Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления людей на платформах станции.
В подземке просят пассажиров по возможности воспользоваться станциями "Театральная" или "Майдан Незалежности".