Изменения графика киевского метро: где перекроют вход

Новости Украины:Из-за праздничных мероприятий станцию метро "Золотые ворота" закроют на вход.

В Киеве 19 декабря в связи с проведением мероприятий по случаю открытия главной новогодней елки и празднования Дня Святого Николая на Софийской площади возможны изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Так, перед началом праздничных мероприятий и после их окончания возможно ограничение (закрытие) на вход станции метро "Золотые ворота", - говорится в сообщении.

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления людей на платформах станции.

В подземке просят пассажиров по возможности воспользоваться станциями "Театральная" или "Майдан Незалежности".