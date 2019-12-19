Новые тарифы: киевляне заплатят меньше за тепло

Новости Украины:Жителям столицы Украины изменили тариф на отопление.

Нормативный тариф на отопление в ноябре в столичных домах, оборудованных счетчиками, снизился на 44%, а в домах без счетчиков – на 26%. Об этом сообщил директор структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, пишет пресс-служба КГГА.

Нормативный тариф учитывает среднюю температуру в течение отопительного периода, а в случае отклонения среднемесячной температуры в сторону уменьшения этот коэффициент увеличивается, и повышается базовый тариф.

Нормативный тариф применяется к домам, которые не оборудованы приборами учета тепловой энергии. Сейчас такой тариф составляет 38,5 грн за 1 кв. м отапливаемой площади и корректируется в зависимости от температурного коэффициента. В ноябре текущего года из-за достаточно высокой для зимы температуры воздуха потребление было ниже, и этот тариф составил 28,44 грн за 1 кв. м (-26% от базового тарифа).

Как добавили в "Киевтеплоэнерго", в декабре можно ожидать, что тариф также не достигнет своего нормативного значения.

Что касается домов со счетчиками, тариф в ноябре был снижен на 44% от базового (21,59 грн за 1 кв. м). Как добавил Лопатин, это исключительно расчетная средневзвешенная величина, и соответственно в каждом конкретном доме она отличается.

В пресс-службе КГГА сообщили, что сейчас почти 90% жилых домов оснащены приборами учета тепловой энергии. А это позволяет экономить и платить за отопление на 25-30% меньше, чем тем, кто счетчиков не имеет.

Напомним, "Нафтогаз" установил гарантированную цену на газ с января 2020 года на уровне 6600 грн за тысячу "кубов" с НДС, но без расходов на транспортировку и сбыт. В Минэнерго подчеркивают, что гарантированная цена поможет защитить население от резких ценовых скачков. При желании потребитель от нее может отказаться.