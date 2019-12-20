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На Донбассе почти "тишина": за сутки один вражеский обстрел

На Донбассе почти "тишина": за сутки один вражеский обстрел
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы.

За минувшие сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала текущих суток также зафиксирован один обстрел, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в пятницу утром.

Обстрел позиций украинских защитников боевиками зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" рядом с Троицким.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного. Потерь с нашей стороны не было", – сказано в сообщении.

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Донбасс, ВСУ, Война на Донбассе, ООС.
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