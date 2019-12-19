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Военная делегация из Канады побывала в зоне ООС на Донбассе

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Военная делегация из Канады побывала в зоне ООС на Донбассе
12:43 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация из министерства национальной обороны Канады во главе с замглавы ведомства Питером Хаммершмидтом.

Делегация Министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра национальной обороны Канады по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что иностранных гостей сопровождали заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Главная цель визита - ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности в районе разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое. Кроме того, канадцы ознакомились с информацией о тактике действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, применяемые украинскими подразделениями", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день канадская делегация посетила Авдеевку, где ознакомилась с обстановкой на линии соприкосновения.

"В ходе двусторонних консультаций обе стороны договорились и в дальнейшем развивать работу в вопросах военно-технического сотрудничества, подготовки личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии "UNIFIER", а также в направлениях развития военно-медицинской отрасли.

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Канадцы подтвердили намерение в дальнейшем развивать материально-техническую помощь для улучшения возможностей подразделений Вооруженных Сил Украины", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Украине вступил в силу закон № 364-IX, который продлеваем особый статус Донбасса на год, до 31 декабря 2020 года

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Канада, Донбасс, ООС, Питер Хаммершмидт.
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