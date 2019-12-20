Во Львовской области за сутки поезда сбили насмерть двух людей

Новости Украины:За минувшие сутки в Харьковской области под колесами поездов погибли два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в пос. Хорошево на железнодорожной станции Жихорь локомотив, двигаясь со станции Основа в город Харьков, совершил наезд на мужчину, который находился на рельсах. По словам машиниста, он увидел человека на путях и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 56-летний местный житель.

Другой случай произошел около 19:10 на железнодорожном переезде "Просторное" в пгт. Старый Мерчик. Поезд сообщением Санкт-Петербург - Харьков смертельно травмировал неизвестного мужчину в возрасте около 25-35 лет. Как рассказал полицейским машинист, мужчина стоял на путях лицом к поезду. Экстренное торможение результата не дало, человек погиб на месте. Движение поездов прекращалось на 5:00. Личность погибшего устанавливается.

По этим фактам открыты уголовные производства по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.