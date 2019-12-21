На Донбассе боевики интенсивно обстреливали позиции украинских войск

Новости Украины:Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

На Донбассе, с начала суток по состоянию на 12:30, подконтрольные России боевики дважды обстреляли позиции украинских военных.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута сообщил на брифинге.

"Неподалёку от Зайцево на Луганском направлении около 7 часов утра начался обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил изо станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра, который длился 45 минут. На Донецком направлении также утром из станковых противотанковых гранатометов противник вел огонь по нашим позициям неподалеку от Новотроицкого", - сказал он.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет, добавил Праута.