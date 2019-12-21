На границе с РФ изъяли почти 700 кг контрабандной красной икры

Новости Украины:Пограничный наряд задержал возле населенного пункта Борисовка трех мужчин без документов, которые незаконно переправляли с РФ икру

Сегодня ночью в Харьковской области пограничники выявили почти 700 кг красной икры, которую контрабандисты переправили из России.

Как сообщили в Отделе коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы, пограничный наряд задержал возле населенного пункта Борисовка трех мужчин без документов. Неподалеку от места задержания пограничники обнаружили мостик из деревянных поддонов, который нарушители проложили для незаконного перемещения товаров через контрольно-следовую полосу. Рядом с переправой лежали этикетки от красной икры.

Во время поисковых мероприятий пограничники нашли расфасованную в 30 пластиковых контейнеров красную икру общим весом 660 кг.

На трех задержанных граждан Украины, жителей приграничной зоны, оформили админпротоколы.